ЧС в Приморье. Без электричества, воды и отопления остались более 150 тысяч человек

19 ноября на регион обрушился циклон, который принес снегопады, сильнейший ветер и дождь. Обильные осадки в сочетании с низкой температурой привели к тому, что города буквально заледенели: дома, машины, деревья и дороги покрылись полуторасантиметровой коркой льда. Из-за разгула стихии оказались повалены опоры линий электропередач.

Налипание снега и сильный ветер привели к обрыву проводов. Без электричества, воды и отопления остались более 150 тысяч человек во Владивостоке и Артеме. Обесточены и десятки больниц. Сейчас они работают в ограниченном режиме.