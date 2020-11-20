ЧС в Приморье. Без электричества, воды и отопления остались более 150 тысяч человек

Новости России. В Приморье из-за непогоды вводят режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Приморье из-за непогоды вводят режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 ноября на регион обрушился циклон, который принес снегопады, сильнейший ветер и дождь. Обильные осадки в сочетании с низкой температурой привели к тому, что города буквально заледенели: дома, машины, деревья и дороги покрылись полуторасантиметровой коркой льда. Из-за разгула стихии оказались повалены опоры линий электропередач.
Налипание снега и сильный ветер привели к обрыву проводов. Без электричества, воды и отопления остались более 150 тысяч человек во Владивостоке и Артеме. Обесточены и десятки больниц. Сейчас они работают в ограниченном режиме.
За медицинской помощью из-за полученных травм обращаются сотни человек. Известно об одном погибшем.
Гражданам советуют не выходить из дома без необходимости. Коммунальные и ремонтные бригады работают круглосуточно, однако на ликвидацию последствий шторма потребуется немало времени. По предварительным подсчетам, ущерб от стихии уже превысил миллион долларов.