Неизвестный напал на людей на западе Германии. Пострадали четверо

Новости Германии. Неизвестный с холодным оружием напал на жителей Оберхаузена на западе Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их уже доставили в больницу. Один из пациентов находится в критическом состоянии.