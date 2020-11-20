Неизвестный напал на людей на западе Германии. Пострадали четверо

Новости Германии. Неизвестный с холодным оружием напал на жителей Оберхаузена на западе Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Неизвестный с холодным оружием напал на жителей Оберхаузена на западе Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Их уже доставили в больницу. Один из пациентов находится в критическом состоянии.
Полиции удалось схватить злоумышленника, в ходе задержания он был ранен. Сейчас устанавливают личность нападавшего. По мнению следователей, террористический мотив атаки маловероятен. Все указывает на то, что речь идет о бытовом конфликте.