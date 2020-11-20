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С 2021 года в общественных местах Милана нельзя будет курить

20 ноября 2020 09:47
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Новости Италии. В общественных местах Милана больше нельзя будет курить. Запрет начнет действовать с 1 января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2021 года в общественных местах Милана нельзя будет курить-1

Зонами, свободными от табака, станут парки, остановки общественного транспорта, кладбища, а также стадионы.

С 2021 года в общественных местах Милана нельзя будет курить-4

В Италии уже действует закон о запрете курения в барах и кафе, за исключением столиков на улице. Также городской совет одобрил ряд других мер, направленных на улучшение качества воздуха. С 2022 года будет запрещено держать двери магазинов открытыми, чтобы не выпускать в атмосферу тепло от батарей зимой и холод от кондиционера летом.

# Экология # Фотофакт

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