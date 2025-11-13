Более 13 тонн наркотиков изъяли в Панаме

В Панаме изъяли 13,5 тонны наркотиков. Сотрудники Национальной службы авиации и флота перехватили судно в Тихом океане. Корабль направлялся в сторону Мексики. Экипаж из 10 человек пытался скрыться, но его задержали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хулио Вильярреал, главный прокурор по борьбе с наркотиками:

Это историческое изъятие – более 11 тысяч килограммов предполагаемого кокаина. Мы все еще ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы Института судебной медицины. Этот захват, очевидно, наносит серьезный удар по организованной преступности, учитывая, что судно предназначалось для плавания по Тихому океану, в определенных районах или в направлении Северной Америки.

Операцию провели в рамках плана по борьбе с международным незаконным морским оборотом наркотиков. Арестованным, в числе которых есть граждане Венесуэлы, Эквадора, Никарагуа, Перу и Колумбии, предъявлено обвинение в торговле запрещенными веществами. Отмети, Панама, по оценкам аналитиков, – ключевая транзитная точка на пути наркотрафика из Южной Америки в Северную. Власти страны усиливают контроль над морскими путями, особенно в зоне Панамского канала и прибережных водах.