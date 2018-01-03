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Число пострадавших от пожара в жилом доме в Нью-Йорке возросло вдвое

03 января 2018 09:06
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Новости США. В Нью-Йорке вдвое возросло число пострадавших от пожара в жилом доме. За медицинской помощью обратились или были госпитализированы уже более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших от пожара в жилом доме в Нью-Йорке возросло вдвое-1

Известно, что возгорание произошло в мебельном магазине на первом этаже здания. В ликвидации ЧП были задействованы две сотни специалистов.

Число пострадавших от пожара в жилом доме в Нью-Йорке возросло вдвое-4

Отметим, предыдущий крупный пожар в Нью-Йорке в конце декабря 2017 в Бронксе унес жизни 12 человек. Виновником трагедии оказался ребенок, игравший с кухонной плитой.

# Пожар в доме # Фотофакт

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