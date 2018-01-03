Из-за итогов президентских выборов в Гондурасе ввели комендантский час

Новости Гондураса. В Гондурасе не сдает позиции политический кризис. Проигравший кандидат в президенты заявил о намерении провести свою собственную инаугурацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы главы государства прошли в Гондурасе в конце ноября 2017 года, однако результаты объявили лишь пару недель назад. Победу одержал действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес.