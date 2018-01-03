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Из-за итогов президентских выборов в Гондурасе ввели комендантский час

03 января 2018 08:58
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Новости Гондураса. В Гондурасе не сдает позиции политический кризис. Проигравший кандидат в президенты заявил о намерении провести свою собственную инаугурацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за итогов президентских выборов в Гондурасе ввели комендантский час -1

Выборы главы государства прошли в Гондурасе в конце ноября 2017 года, однако результаты объявили лишь пару недель назад. Победу одержал действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес.

Из-за итогов президентских выборов в Гондурасе ввели комендантский час -4

Из-за итогов президентских выборов в Гондурасе ввели комендантский час -6

По стране прокатились мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки. Погибли, по последним данным, не менее 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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