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Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение

03 января 2018 07:12
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Новости Индии. Густой туман практически парализовал наземное и воздушное сообщение в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение-1

Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение-3

Видимость на дорогах составляет менее метра. Из-за чего значительно возросло количество аварий. Задержаны десятки железнодорожных рейсов. Внесла непогода и свои коррективы в авиасообщение. Отменены или задерживаются международные и региональные рейсы.

Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение-6

Метеорологи не обещают улучшения погоды и скорее всего ситуация с густыми туманами и низкой температурой сохранится в ближайшие дни.

# Фотофакт # Погода

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