Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение

Новости Индии. Густой туман практически парализовал наземное и воздушное сообщение в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видимость на дорогах составляет менее метра. Из-за чего значительно возросло количество аварий. Задержаны десятки железнодорожных рейсов. Внесла непогода и свои коррективы в авиасообщение. Отменены или задерживаются международные и региональные рейсы.