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«Автомобили превращаются в обузу». Почему датчане массово пересаживаются на велосипеды?

31 марта 2023 14:12
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Новости Дании. Крупная велосипедная выставка прошла в Копенгагене. Этот вид транспорта в Дании становится все популярнее. Продажи двухколесных средств передвижения растут. Кстати, четверть реализованных велосипедов – электрические. По мнению экспертов, скоро они будут у каждого второго жителя Дании. А пока проверить технику посетители выставки могут, устроив тест-драйв.

«Автомобили превращаются в обузу». Почему датчане массово пересаживаются на велосипеды?-1

Мартин Петерсен, сотрудник велосипедной компании:
В больших городах автомобили превращаются в обузу, поскольку трудно найти место для парковки. Люди хотят свободы. Они хотят для удобства ездить на велосипедах. У них свой график. Они не зависят от поездов и автобусов.

Датчане – нация велосипедистов. В стране много специальных дорожек, особенно если говорить о крупных городах. По статистике, каждый датчанин проезжает на велосипеде 1,5 километра в день. Так что транспорт действительно популярен. Вместе с тем растет и число производителей. На выставке свои достижения представили 200 велосипедных компаний.

«Автомобили превращаются в обузу». Почему датчане массово пересаживаются на велосипеды?-4

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# Велосипед # Марина Кишкурно # Фотофакт

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