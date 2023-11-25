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ЦАХАЛ перехватил воздушную цель на границе с Ливаном

25 ноября 2023 17:26
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Израильская армия перехватила воздушную цель на границе с Ливаном, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс противоракетной обороны уничтожил в небе неизвестный объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ перехватил воздушную цель на границе с Ливаном-1

Относительное перемирие на юге страны переменяется постоянными перестрелками с проиранской группировкой «Хезболла» на севере. Эта напряженность может вырасти в открытие второго фронта для ЦАХАЛ. На днях ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара добились некоторых договоренностей. Например, стороны согласились на 4-дневное перемирие, гуманитарные поставки в сектор Газа и обмен пленными. В первом акте обмена было отпущено более 60 человек.

ЦАХАЛ перехватил воздушную цель на границе с Ливаном-4

Также армия Израиля начала активно зачищать города Западного берега реки Иордан. Более месяца назад группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из Газы, после чего в регионе активно продолжаются боевые действия.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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