ЦАХАЛ перехватил воздушную цель на границе с Ливаном

Израильская армия перехватила воздушную цель на границе с Ливаном, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс противоракетной обороны уничтожил в небе неизвестный объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израильская армия перехватила воздушную цель на границе с Ливаном, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс противоракетной обороны уничтожил в небе неизвестный объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Относительное перемирие на юге страны переменяется постоянными перестрелками с проиранской группировкой «Хезболла» на севере. Эта напряженность может вырасти в открытие второго фронта для ЦАХАЛ. На днях ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара добились некоторых договоренностей. Например, стороны согласились на 4-дневное перемирие, гуманитарные поставки в сектор Газа и обмен пленными. В первом акте обмена было отпущено более 60 человек.
Также армия Израиля начала активно зачищать города Западного берега реки Иордан. Более месяца назад группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из Газы, после чего в регионе активно продолжаются боевые действия.