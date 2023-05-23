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Миллер: поставка Киеву истребителей F-16 является приоритетом для США

23 мая 2023 09:42
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Поставка американских истребителей F-16 Киеву является приоритетной задачей для Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти планы будут реализованы в ближайшие несколько месяцев, не уточнив точную дату передачи истребителей украинским Вооруженным силам. Миллер также не назвал страны, которые участвуют в поставках и обучении украинских пилотов.

Ранее советник главы администрации президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны Запада решили поставить Украине истребители F-16.

# Оружие и боеприпасы

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