Миллер: поставка Киеву истребителей F-16 является приоритетом для США

Поставка американских истребителей F-16 Киеву является приоритетной задачей для Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти планы будут реализованы в ближайшие несколько месяцев, не уточнив точную дату передачи истребителей украинским Вооруженным силам. Миллер также не назвал страны, которые участвуют в поставках и обучении украинских пилотов.



Ранее советник главы администрации президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны Запада решили поставить Украине истребители F-16.