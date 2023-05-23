Беженка из Артёмовска рассказала, что украинские военные стреляли друг в друга

В Артемовске возникали конфликты и перестрелки между украинскими военными подразделениями. Об этом сообщила беженка, которая была эвакуирована из города, пишет РИА Новости.

По ее словам, солдаты употребляли спиртное и дрались между собой, причем ситуация становилась настолько серьезной, что были даже случаи перестрелок. Также она сообщила, что ВСУ выходили толпами и начинали открыто стрелять друг в друга, некоторые бойцы были пьяны. Собеседница отмечает, что эти конфликты происходили даже днем и никак не скрывались.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью контролируют Артемовск. Минобороны РФ подтвердило, что город был освобожден благодаря наступательным действиям штурмовых отрядов, поддерживаемых артиллерией и авиацией Южной группировки войск.