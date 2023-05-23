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Yeni Safak: США хотят заморозить конфликт и сделать из Украины второй Афганистан

23 мая 2023 09:55
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Администрация Соединенных Штатов готовится перевести украинский конфликт в состояние длительной стагнации, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak. 

Соединенные Штаты и Великобритания оставили попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров, пишет издание. США отвергли недавние мирные предложения со стороны Китая. Также в газете говорится, что это укрепляет убежденность в том, что Белый дом ведет войну чужими руками, надеется на то, что Украина обернется для России «вторым Афганистаном».

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе, куда пригласили президента Владимира Зеленского, предполагается рассмотреть вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Но автор отмечает, что нельзя представить, чтобы в Альянс взяли страну, находящуюся в состоянии конфликта и которая имеет территориальные проблемы. Ряд европейских членов НАТО, в том числе Германия, настроены скептически по отношению к принятию Украины в Альянс. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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