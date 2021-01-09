Британский штамм коронавируса опаснее обычного? Прокомментировал ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения подтвердила коварность британского штамма COVID-19. По данным ведомства, вирус-мутант действительно распространяется гораздо быстрее, чем его обычный вариант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако никаких свидетельств того, что он является более опасным, пока нет.

Британский штамм коронавируса выявили уже в более чем 40 странах мира. Последний случай подтвержден в столице Перу – Лиме. Из-за распространения вируса-мутанта Дания временно закрыла границы. Разрешены лишь доставка товаров и поездки к тяжелобольным родственникам.

В Венгрии между тем продлили жесткий карантин до февраля. Решение было принято на фоне нехватки вакцины. Прививку от COVID-19 получили уже около 80 тысяч жителей, однако, по мнению властей, этого пока недостаточно. В силе остаются ограничения в работе школ и ресторанов, а также комендантский час.