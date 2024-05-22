Британский премьер объявил о проведении парламентских выборов – они запланированы на 4 июля

По словам Риши Сунака, настал момент решить будущее Королевства, а потому политик намерен предложить четкий план развития, разработанный его кабинетом. В числе обещаний премьера – стабильная экономика, о которой пока британцы лишь слышат. Сунак и ранее уделял большое внимание финансовой сфере, однако, как показало время и растущая инфляция, в этом вопросе он потерпел скорее неудачу. Сунаку пришлось признать отчасти неправильную политику правительства. Впрочем, он также отметил, что гордится и нынешними достижениями страны. Видимо, их настолько много, что перечислять их политик не стал. Зато пообещал бороться за каждый голос избирателей в течение следующих нескольких недель.