Британские СМИ: Риши Сунак не выиграет июльские выборы

Премьер Британии может лишиться своего поста. Выборы пройдут 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ считают, что Риши Сунак не сможет удержаться за свое кресло. Виной тому финансовые проблемы в стране и миграционный кризис. По данным социсследования, уровень поддержки действующего премьера снижается. Ожидается, что его правящая партия получит всего 53 мандата. Это будет означать крах нынешнего правительства.