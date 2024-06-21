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Британские СМИ: Риши Сунак не выиграет июльские выборы

21 июня 2024 08:39
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Премьер Британии может лишиться своего поста. Выборы пройдут 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские СМИ: Риши Сунак не выиграет июльские выборы-1

Местные СМИ считают, что Риши Сунак не сможет удержаться за свое кресло. Виной тому финансовые проблемы в стране и миграционный кризис. По данным социсследования, уровень поддержки действующего премьера снижается. Ожидается, что его правящая партия получит всего 53 мандата. Это будет означать крах нынешнего правительства.

# Международная политика # Риши Сунак

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