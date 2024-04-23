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Британия хочет предоставить Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

23 апреля 2024 07:49
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Британский премьер-министр Риши Сунак обещал значительную крупнейшую помощь Украине, в том числе 400 единиц техники, несколько тысяч единиц оружия и 500 млн фунтов финансирования. Об этом пишет РИА Новости.

Это самый большой пакет помощи за всю историю Соединенного Королевства. Общий размер помощи, оказанной Украине в этом году, составит 3 миллиарда фунтов стерлингов. Эти средства пойдут на поставки амуниции, средств ПВО, дронов, изготовленных в Соединенном Королевстве, и на поддержку украинского фронта. Российская сторона выражает озабоченность поставками вооружений Украине, считая это «игрой с огнем».

# Международная политика # Риши Сунак

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