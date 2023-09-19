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Британия готовится к массовой забастовке железнодорожников

19 сентября 2023 13:56
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Новости Великобритании. Профсоюз британских железнодорожников объявил о намерении провести серию очередных забастовок. Одна из них, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия готовится к массовой забастовке железнодорожников-1

Основными требованиями являются повышение зарплаты и улучшение условий труда. По словам организаторов стачки, будет отменено несколько тысяч поездов, из-за чего пострадают более миллиона пассажиров. Профсоюз железнодорожников попросили жителей Королевства внимательно следить за расписанием и по возможности выбрать другой вид транспорта.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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