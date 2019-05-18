Британец за копейки купил подлинник Пикассо

Новости мира. Британец купил подлинник Пабло Пикассо за 293 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о полотне «Купальщица, сидящая на берегу моря». Мужчина приобрел картину на гаражной распродаже и был уверен, что она является стилизацией известного произведения искусства. Однако после экспертизы, специалисты признали эту покупку подлинником испанского художника.