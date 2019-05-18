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Британец за копейки купил подлинник Пикассо

18 мая 2019 13:45
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Новости мира. Британец купил подлинник Пабло Пикассо за 293 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Британец за копейки купил подлинник Пикассо-1

Речь идет о полотне «Купальщица, сидящая на берегу моря». Мужчина приобрел картину на гаражной распродаже и был уверен, что она является стилизацией известного произведения искусства. Однако после экспертизы, специалисты признали эту покупку подлинником испанского художника.

Британец за копейки купил подлинник Пикассо-4

А также пришли к выводу, что это был предварительный набросок картины.  Сейчас реальная стоимость этого произведения искусства может составить почти 1 миллион долларов.

# Художник # Фотофакт

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