В Испании вторую неделю митингуют после задержания рэпера. Полиция арестовала десятки людей

Новости Испании. В Испании вторую неделю идут протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 23 февраля участники беспорядков поджигали мусорные баки, выстраивали баррикады и бросали стеклянные бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

Несколько человек пострадали, десятки арестованы. Митингующие вышли на улицы городов, чтобы выразить солидарность с рэпером Пабло Хаселем, которого арестовали на прошлой неделе.