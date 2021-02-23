Прямой эфир

В Испании вторую неделю митингуют после задержания рэпера. Полиция арестовала десятки людей

23 февраля 2021 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. В Испании вторую неделю идут протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании вторую неделю митингуют после задержания рэпера. Полиция арестовала десятки людей-1

В ночь на 23 февраля участники беспорядков поджигали мусорные баки, выстраивали баррикады и бросали стеклянные бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

В Испании вторую неделю митингуют после задержания рэпера. Полиция арестовала десятки людей-4

Несколько человек пострадали, десятки арестованы. Митингующие вышли на улицы городов, чтобы выразить солидарность с рэпером Пабло Хаселем, которого арестовали на прошлой неделе.

В Испании вторую неделю митингуют после задержания рэпера. Полиция арестовала десятки людей-7

Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и твиты, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму.

# Акции протеста # Пабло Хасель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В украинской школе скандал из-за учителя: он предложил праздновать 23 февраля
23 февраля 2021 18:33

В украинской школе скандал из-за учителя: он предложил праздновать 23 февраля

Экологическая катастрофа в Израиле: погибли сотни рыб, животных и птиц
23 февраля 2021 16:46

Экологическая катастрофа в Израиле: погибли сотни рыб, животных и птиц

Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек
23 февраля 2021 16:34

Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек