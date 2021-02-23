В Испании вторую неделю митингуют после задержания рэпера. Полиция арестовала десятки людей

Новости Испании. В Испании вторую неделю идут протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Испании вторую неделю идут протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночь на 23 февраля участники беспорядков поджигали мусорные баки, выстраивали баррикады и бросали стеклянные бутылки в сотрудников правоохранительных органов.
Несколько человек пострадали, десятки арестованы. Митингующие вышли на улицы городов, чтобы выразить солидарность с рэпером Пабло Хаселем, которого арестовали на прошлой неделе.
Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и твиты, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму.