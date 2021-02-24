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Иран ограничил работу инспекторов МАГАТЭ на ядерных объектах

24 февраля 2021 08:09
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Новости Ирана. Иран ограничил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах. Теперь международным наблюдателям закрыт доступ к некоторым статистическим данным и камерам видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран ограничил работу инспекторов МАГАТЭ на ядерных объектах-1

Однако Тегеран подчеркнул, что готов ослабить хватку, если США откажутся от санкций. В свою очередь Вашингтон приветствует такую инициативу. Президент Байден уже заявил о готовности к переговорам с властями Ирана по «ядерной сделке». Но речь о полной отмене санкций пока не идет.

Иран ограничил работу инспекторов МАГАТЭ на ядерных объектах-4

С 2015 года Иран разрешил международным наблюдателям из МАГАТЭ присутствовать на своих ядерных объектах. Однако после заявления президента Трампа о выходе США из программы и введении новых санкций Тегеран в одностороннем порядке отказался от такого допуска.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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