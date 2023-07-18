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3500 метров над уровнем моря. Самая высокогорная канатная дорога открылась в Альпах

18 июля 2023 08:36
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В Альпах открылась самая высокогорная канатная дорога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она соединяет горнолыжные зоны двух курортов – швейцарского и итальянского.

3500 метров над уровнем моря. Самая высокогорная канатная дорога открылась в Альпах-1

Перевозить пассажиров будут 25 кабин. Подняться им придется на 3 500 метров. При этом одна поездка стоит 250 евро. Туристы шутят, что это из-за живописного вида, который открывается на горы.

3500 метров над уровнем моря. Самая высокогорная канатная дорога открылась в Альпах-4

Федерико Макиньяц, директор управляющей компании:
Можно полюбоваться прекрасной панорамой. Думаю, это уникальный опыт. Это будет не просто поездка по канатной дороге, а впечатление, которое запомнится на всю жизнь.

3500 метров над уровнем моря. Самая высокогорная канатная дорога открылась в Альпах-7

Пропускная способность канатной дороги – 1 300 человек в час. Работать она будет почти круглогодично. Не помешает даже непогода. Обычно, если скорость ветра достигает 60 километров в час, подъемники замедляются или останавливаются. Но эта система выдерживает ветер скоростью даже 100 километров в час.

3500 метров над уровнем моря. Самая высокогорная канатная дорога открылась в Альпах-10

В строительство канатной дороги вложили более 140 миллионов евро. Ожидается, что она повысит доходы от туризма и швейцарского, и итальянского курортов.

# Туризм # Марина Кишкурно # Фотофакт

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