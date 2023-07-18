Евросоюз призывает Россию вернуться в Черноморскую зерновую сделку

В рамках Черноморской зерновой инициативы, действие которой прекращено, было вывезено около 33 млн. тонн продовольствия в 45 стран мира, отмечается в заявлении Совета Европейского союза (ЕС), сообщает РИА Новости.

За счет этой инициативы глобальные цены на продовольственные товары упали на 23% по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными в марте 2022 года. ЕС призвал Россию вернуться к реализации Черноморской зерновой сделки.

Москва известила о прекращении инициативы украинскую сторону, Турцию и ООН 17 июля. Российское руководство не исключает восстановления механизма, но требует от Запада выполнения своих требований.

