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Евросоюз призывает Россию вернуться в Черноморскую зерновую сделку

18 июля 2023 08:52
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В рамках Черноморской зерновой инициативы, действие которой прекращено, было вывезено около 33 млн. тонн продовольствия в 45 стран мира, отмечается в заявлении Совета Европейского союза (ЕС), сообщает РИА Новости.

За счет этой инициативы глобальные цены на продовольственные товары упали на 23% по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными в марте 2022 года. ЕС призвал Россию вернуться к реализации Черноморской зерновой сделки.

Москва известила о прекращении инициативы украинскую сторону, Турцию и ООН 17 июля. Российское руководство не исключает восстановления механизма, но требует от Запада выполнения своих требований.
 

# Международная политика

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