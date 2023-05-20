«Борьба» Джо Байдена с зонтом в Японии попала на видео

Президент США Джо Байден стал объектом внимания после видео, на котором он «борется» со своим зонтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Инцидент произошел после прилета лидера Америки в Японию на саммит G7. В ролике, опубликованном телеканалом С-SPAN в Twitter, видно, как Байден спускается по трапу самолета под дождем и не может открыть свой зонт. Спустившись к представителям Японии, он не раскрывает его, а держит подмышкой.

Видео вызвало насмешки от консервативных комментаторов. Однако некоторые пользователи отмечают, что Байден проявил хорошие манеры. Несмотря на это, 80-летний президент Байден часто попадает в нелепые ситуации и допускает ошибки.