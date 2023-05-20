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«Борьба» Джо Байдена с зонтом в Японии попала на видео

20 мая 2023 09:15
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Президент США Джо Байден стал объектом внимания после видео, на котором он «борется» со своим зонтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Инцидент произошел после прилета лидера Америки в Японию на саммит G7. В ролике, опубликованном телеканалом С-SPAN в Twitter, видно, как Байден спускается по трапу самолета под дождем и не может открыть свой зонт. Спустившись к представителям Японии, он не раскрывает его, а держит подмышкой. 

Видео вызвало насмешки от консервативных комментаторов. Однако некоторые пользователи отмечают, что Байден проявил хорошие манеры. Несмотря на это, 80-летний президент Байден часто попадает в нелепые ситуации и допускает ошибки.

# Курьезы # Джо Байден

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