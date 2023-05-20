Запад осознает, что Украина не в состоянии одержать победу на поле боя, и начинает готовиться к проведению будущих переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

По мнению издания, это война, которая в конце концов окончится за переговорным столом. Лидеры европейских государств, чьи страны сильно пострадали в экономическом плане, рассчитывают на скорейшее прекращение военных действий. Они не желают, чтобы бюджеты их стран исчезли в «бездонной пропасти украинского конфликта».

Россия и Запад стремятся избежать крайних мер в этом конфликте, сигнализируя о желании положить ему конец. Российская сторона готова к переговорному процессу, но Киев законодательно наложил на него запрет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не будет никакого «Минска-3». В Кремле указали, что это является подтверждением позиции Киева о нежелании вести переговоры.