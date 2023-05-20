Прямой эфир

В Литве могут рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию

20 мая 2023 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комитет будущего в парламенте Литвы считает необходимым рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию, сообщает ТАСС со ссылкой его председателя  Раймундаса Лопаты. 

Цель такого изменения – предложить более точную и исторически обоснованную оценку роли России, отличную от великорусского нарратива, который сложился в сознании европейцев. Комитет планирует провести консультации с историками по этому вопросу. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнесся к предложению переименовать Россию в Московию с юмором, назвав его «нелепым курьезом».

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
GT: Запад готовится к мирным переговорам по Украине
20 мая 2023 08:33

GT: Запад готовится к мирным переговорам по Украине

Захарова прокомментировала слова Шольца о геноциде жителей Донбасса
20 мая 2023 08:16

Захарова прокомментировала слова Шольца о геноциде жителей Донбасса

На западе Испании пожары уничтожили более 8 тысяч гектаров леса, огонь не могут потушить
20 мая 2023 07:51

На западе Испании пожары уничтожили более 8 тысяч гектаров леса, огонь не могут потушить