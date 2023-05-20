В Литве могут рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию

Комитет будущего в парламенте Литвы считает необходимым рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию, сообщает ТАСС со ссылкой его председателя Раймундаса Лопаты.

Цель такого изменения – предложить более точную и исторически обоснованную оценку роли России, отличную от великорусского нарратива, который сложился в сознании европейцев. Комитет планирует провести консультации с историками по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнесся к предложению переименовать Россию в Московию с юмором, назвав его «нелепым курьезом».