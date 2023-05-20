Захарова прокомментировала слова Шольца о геноциде жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство по поводу слов канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде жителей Донбасса, пишет РИА Новости.

Ранее во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о позиции России относительно геноцида в Донбассе, заявив что «это, конечно, смешно».

Захарова подчеркнула, что каждый имеет право на свои взгляды, однако нельзя смеяться над людьми, которые просят помощи в сложной ситуации. Она также заявила, что Шольц останется в истории как человек, насмехающийся над человеческими страданиями. По ее мнению, чтобы восстановить доверие России, западным странам необходимо прекратить раздувать кризис в Украине и доказать свою кредитоспособность в политическом и правовом планах.