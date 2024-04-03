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Более 700 пострадавших, 7 человек погибли – новые подробности землетрясений у Тайваня

03 апреля 2024 08:24
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Семь человек погибли, еще более семисот пострадали в результате серии землетрясений у восточного побережья Тайваня. Согласно данным ученых, оно стало самым мощным за последние четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 700 пострадавших, 7 человек погибли – новые подробности землетрясений у Тайваня-1

Первые толчки (магнитудой 7,2) зафиксировали в восемь утра по местному времени. Глубина очага землетрясения достигала 15 километров. Затем произошло еще одно – магнитудой 5,3. В общей сложности остров испытал более 20 толчков. Часть зданий повреждены, некоторые из них оказались частично или полностью разрушены. Около 90 тысяч домохозяйств остались без электричества.

# Землетрясение

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