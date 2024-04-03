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Власти Израиля жёстко разогнали митингующих против правительства граждан

03 апреля 2024 08:22
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В Израиле возобновились массовые акции протеста против правительства. Ночью на 3 апреля митингующие пытались проникнуть на территорию резиденции премьер-министра страны Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Израиля жёстко разогнали митингующих против правительства граждан-1

Тысячи израильтян прошли маршем по улицам Иерусалима, требуя отставки кабинета министров, а также начала переговоров о прекращении боевых действий в секторе Газа и полном освобождении всех заложников. Но мирные акции переросли в массовые беспорядки. В итоге манифестации закончились жестким разгоном с использованием спецсредств. Напомним, в Израиле уже несколько дней продолжаются масштабные митинги против действий Нетаньяху.

# Акции протеста

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