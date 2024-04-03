Генпрокуратура РФ направила запросы США и ФРГ о деле по «Северным потокам»

Генпрокуратура РФ направила обращение к ряду стран по делу о «Северных потоках», пишет РИА Новости.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлены в компетентные органы США, ФРГ, Франции, Кипра запросы касательно хода расследования террористических актов на трубопроводах «Северные потоки». В Ведомстве надеются на добросовестность коллег данных стран, делая акцент на обязательствах, которые возлагает на них Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, а также Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.