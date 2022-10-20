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Более 600 человек погибли в результате масштабных наводнений в Нигерии

20 октября 2022 09:34
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Новости Нигерии. Более 600 человек погибли в результате масштабных наводнений в Нигерии. Полтора миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 человек погибли в результате масштабных наводнений в Нигерии-1

По заявлению властей, страна впервые в истории столкнулась с таким стихийным бедствием. Ситуация осложняется нарастающим гуманитарным кризисом. Вода, помимо всего прочего, уничтожила около полумиллиона гектаров посевов, оставив людей без урожая. Медики опасаются, что может возникнуть вспышка холеры, с которой невозможно будет бороться из-за нехватки лекарств и затопленных дорог.

# Наводнение # Фотофакт

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