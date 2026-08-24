Светит ли Армении брак по расчету с Брюсселем и сколько еще стран годами кричат о евронамерениях
«Конфетно-букетный период» отношений с Брюсселем, который намерена инициировать Армения, вовсе не означает скорый и безоблачный брак по еврорасчету.
Как показывает практика, этот по началу энергичный танец позже превращается в нескончаемое танго, а капризы старушки Европы погружают уставших «женихов» в годы ожиданий, а порой и разочарований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятность вхождения Армении в ЕС равна тому, чтобы страна колонизировала Марс – аналитик.
Сегодня в очереди за вожделенным евростатусом немало государств, которые Брюссель по тем или иным причинам не спешит «окольцовывать» и брать в свои нежные объятья. И классический пример, конечно, Турция, которая подала заявку еще аж в 1987 году. Дальше – долгие годы бюрократии, позже череда аргументов, почему пока нет – от миграционных угроз до пресловутых прав человека.
А в 2025 году Европарламент объявил о заморозке турецких планов, фактически разорвав «помолвку». В 2004-м о своих евронамерениях объявляет Северная Македония. «Всего» через каких-то 18 лет процесс переговоров запускают, но тут же Болгария, обнажая национальный вопрос, говорит: «Стоп, минуточку!» И она, судя по всему, затянется надолго. По 17 лет ожидают ответа Черногория и Албания. И вот Брюссель готов сказать «может быть» Подгорице и Тиране в 2028 и 2030 годах соответственно. Но это не точно.
Примерно такое же время ожидания у Сербии, однако ее европерспективы пока весьма призрачны. Причина в чувствительном косовском вопросе, но главное, что раздражает Брюссель, – несговорчивость Белграда касательно антироссийских санкций. Сербия не раз отказывалась стать врагом Москвы, за что снискала славу самой неудобной для евровласти, которая явно не любит нелестных высказываний. А потому после недавних заявлений грузинского премьера о «деградации ЕС» путь Тбилиси в Брюссель едва ли будет усыпан розами. Да и сама Грузия, похоже, за четыре года уже передумала.
Примерно столько же евронамерениям Украины и Молдовы. Но если Кишинев пока пытается усидеть на двух стульях (любопытно, простит ли Брюссель Молдове недавний отказ присоединиться к антибелорусским санкциям), то для Киева перспектива вступления ЕС уже давно стала несмешным анекдотом.