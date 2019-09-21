Прямой эфир

Более 50 млрд евро Германия выделит на защиту климата

21 сентября 2019 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Правительство Германии выделит более 50 миллиардов евро на защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом решении заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Более 50 млрд евро Германия выделит на защиту климата-1

Согласно новому плану, Германия делает огромную ставку на электромобили – к 2030 году их на немецких дорогах должно стать около 10 миллионов. Благодаря экологическим нововведениям уже в 2019 году цены на железнодорожные перевозки снизятся. Что касается авиабилетов, они подорожают, также подорожает бензин и дизельное топливо.

Более 50 млрд евро Германия выделит на защиту климата-4

# Экология # Ангела Меркель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гватемале заключённые сбежали из тюрьмы во время массовых беспорядков
21 сентября 2019 13:35

В Гватемале заключённые сбежали из тюрьмы во время массовых беспорядков

Жертвами ДТП с туристическим автобусом в США стали 4 человека
21 сентября 2019 13:33

Жертвами ДТП с туристическим автобусом в США стали 4 человека

Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили
21 сентября 2019 13:31

Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили