Более 50 млрд евро Германия выделит на защиту климата

Новости Германии. Правительство Германии выделит более 50 миллиардов евро на защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом решении заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Согласно новому плану, Германия делает огромную ставку на электромобили – к 2030 году их на немецких дорогах должно стать около 10 миллионов. Благодаря экологическим нововведениям уже в 2019 году цены на железнодорожные перевозки снизятся. Что касается авиабилетов, они подорожают, также подорожает бензин и дизельное топливо.