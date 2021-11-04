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Из того, что есть в мусорках. В Индии научились создавать дизайнерские вещи из обрывков тканей

04 ноября 2021 18:46
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Новости Индии. В Индии научились делать одежду, которую можно отнести к высокой моде, из сырья невысокого качества. Идея пришла местному дизайнеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из того, что есть в мусорках. В Индии научились создавать дизайнерские вещи из обрывков тканей-1

Для своих коллекций он использует отходы текстильных фабрик и обрывки тканей и одежды, которые находит на мусорках. Из всего этого бесплатного материала он шьет сари, платья, рубашки и другие дизайнерские вещи, которые расходятся мгновенно, так как продаются за символические деньги.  

Из того, что есть в мусорках. В Индии научились создавать дизайнерские вещи из обрывков тканей-4

Сам модельер говорит, что это приносит ему громадное удовольствие, так как он и спасает экологию, и дарит людям счастье.  

# Одежда # Фотофакт

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