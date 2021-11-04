Из того, что есть в мусорках. В Индии научились создавать дизайнерские вещи из обрывков тканей

Новости Индии. В Индии научились делать одежду, которую можно отнести к высокой моде, из сырья невысокого качества. Идея пришла местному дизайнеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для своих коллекций он использует отходы текстильных фабрик и обрывки тканей и одежды, которые находит на мусорках. Из всего этого бесплатного материала он шьет сари, платья, рубашки и другие дизайнерские вещи, которые расходятся мгновенно, так как продаются за символические деньги.