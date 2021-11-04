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Обвинили правящую партию в игнорировании законов. Что ещё сказали члены Конференции послов Польши?

04 ноября 2021 14:23
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Ситуация на польской границе становится позорной для страны. С таким заявлением выступили члены Конференции послов Республики Польша, обвинив правящую партию в игнорировании законов и доступных процедур помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обвинили правящую партию в игнорировании законов. Что ещё сказали члены Конференции послов Польши?-1

Для решения миграционного кризиса Варшава могла бы обратиться в пограничную службу ЕС Frontex с просьбой предоставить персонал, а также запросить финансовую поддержку. Но вместо этого страна планирует строить стену за 1,5 миллиарда злотых и ужесточает чрезвычайное положение на границе с Беларусью, ограничивая тем самым возможность попасть туда правозащитным и гуманитарным организациям.

Обвинили правящую партию в игнорировании законов. Что ещё сказали члены Конференции послов Польши?-4

Екатерина Забенько, СТВ:
Ситуация на границе усугубляется, а практика репрессий, запрещенная международным правом, стала нормой для польских властей – отмечается в документе.  

# Европейский союз # Екатерина Забенько # Фотофакт

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