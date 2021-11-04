Обвинили правящую партию в игнорировании законов. Что ещё сказали члены Конференции послов Польши?

Ситуация на польской границе становится позорной для страны. С таким заявлением выступили члены Конференции послов Республики Польша, обвинив правящую партию в игнорировании законов и доступных процедур помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения миграционного кризиса Варшава могла бы обратиться в пограничную службу ЕС Frontex с просьбой предоставить персонал, а также запросить финансовую поддержку. Но вместо этого страна планирует строить стену за 1,5 миллиарда злотых и ужесточает чрезвычайное положение на границе с Беларусью, ограничивая тем самым возможность попасть туда правозащитным и гуманитарным организациям.