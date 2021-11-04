Поляки подписали петицию из-за резкого повышения тарифов на газ. В некоторых муниципалитетах цены выросли на 170%

Новости Польши. Около 20 тысяч поляков подписали петицию в связи с резким повышением тарифов на газ. В некоторых муниципалитетах страны цены для населения выросли на 170 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, письмо подготовили и органы местного самоуправления. Они также призывают остановить повышение тарифов. Обращение было передано нескольким министерствам. Однако ответа от ведомств пока никто не получил. Да и сами люди не уверены, что их обращение к властям что-то изменит. Поэтому некоторые жители готовятся покупать чугунные печи и ставить их в квартирах. Так намного дешевле.