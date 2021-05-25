Прямой эфир

Более 210 человек пострадали. Что известно о столкновении поездов метро в Малайзии?

25 мая 2021 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Малайзии. Более 210 человек пострадали в результате столкновения двух поездов метро в Малайзии. Около 50 из них получили тяжелые травмы и ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 210 человек пострадали. Что известно о столкновении поездов метро в Малайзии?-1

ЧП произошло 24 мая в столице страны – Куала-Лумпуре. Один из составов перевозил пассажиров, второй выполнял тестовый рейс и должен был следовать по другому пути.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за сбоев в системе навигации. Премьер-министр заявил о принятии жестких мер в связи с инцидентом. Это ЧП стало самым крупным и серьезным за более чем 20 лет работы метрополитена.

Более 210 человек пострадали. Что известно о столкновении поездов метро в Малайзии?-4

Движение по линии восстановлено лишь частично. На ликвидацию последствий происшествия потребуется не менее трех дней. Начато масштабное расследование.

# Авария # Мухиддин Яссин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хакеры против экстремистов и взлом NASA. Рассказываем про 7 громких кибератак
24 мая 2021 15:35

Хакеры против экстремистов и взлом NASA. Рассказываем про 7 громких кибератак

Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия
24 мая 2021 14:18

Бойцы Нацгвардии США покинули зону вокруг Капитолия

Евгений Шевченко исключён из фракции «Слуга народа»
24 мая 2021 13:23

Евгений Шевченко исключён из фракции «Слуга народа»