По Берлину разгуливает сбежавшая львица – её ищут полицейские, охотники и два вертолёта

Новости Германии. Полицейские, два вертолета и охотники: в Берлине продолжаются поиски львицы. Ее очевидцы заметили на улицах немецкой столицы еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как утверждают граждане, хищница прячется в кустах у одной из городских трасс. Однако пока об успехе поисковой операции говорить рано. Вместе с тем загадкой остается и место, откуда сбежала львица. Ведь ни цирки, ни зоопарки о пропаже животного не заявляли, сообщают полицейские. Предположительно, хозяева дикой кошки – частные лица.