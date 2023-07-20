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По Берлину разгуливает сбежавшая львица – её ищут полицейские, охотники и два вертолёта

20 июля 2023 13:58
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Новости Германии. Полицейские, два вертолета и охотники: в Берлине продолжаются поиски львицы. Ее очевидцы заметили на улицах немецкой столицы еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Берлину разгуливает сбежавшая львица – её ищут полицейские, охотники и два вертолёта-1

Как утверждают граждане, хищница прячется в кустах у одной из городских трасс. Однако пока об успехе поисковой операции говорить рано. Вместе с тем загадкой остается и место, откуда сбежала львица. Ведь ни цирки, ни зоопарки о пропаже животного не заявляли, сообщают полицейские. Предположительно, хозяева дикой кошки – частные лица.

# Животные # Новости Германии # Фотофакт

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