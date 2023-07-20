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В Брюсселе обязали крупные продуктовые раздавать непроданный товар нуждающимся

20 июля 2023 13:44
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В Евросоюзе решили бороться с расточительством граждан. В Брюсселе обязали супермаркеты передавать непроданные продукты нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе обязали крупные продуктовые раздавать непроданный товар нуждающимся-1

Новое постановление коснется розничных точек питания площадью более тысячи квадратных метров. Под эту категорию попадает более 100 супермаркетов бельгийской столицы. Инфляция сделала проблему продовольственной безопасности актуальной во всех развитых странах ЕС. А такие решительные меры, как эта, помогут сократить количество отходов и улучшить распределение продовольственных ресурсов среди жителей, считают в правительстве.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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