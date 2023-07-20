Французские военные массово увольняются из-за низкой зарплаты и плохих условий труда

О проблемах с обороноспособностью Пятой республики заявила европейская радиостанция. По ее информации, армии не хватает новобранцев. Сколько молодых людей планировалось привлечь к военной службе, не уточняется, однако план выполнить не удалось. Кадровые трудности также объясняются тем, что опытные сотрудники чаще покидают ряды военных. Государственной службе они предпочитают частную.