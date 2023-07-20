Прямой эфир

Французские военные массово увольняются из-за низкой зарплаты и плохих условий труда

20 июля 2023 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Французская армия испытывает дефицит кадров. Низкая оплата труда и сложные условия работы стали причинами массового увольнения сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские военные массово увольняются из-за низкой зарплаты и плохих условий труда-1

О проблемах с обороноспособностью Пятой республики заявила европейская радиостанция. По ее информации, армии не хватает новобранцев. Сколько молодых людей планировалось привлечь к военной службе, не уточняется, однако план выполнить не удалось. Кадровые трудности также объясняются тем, что опытные сотрудники чаще покидают ряды военных. Государственной службе они предпочитают частную.

# Вооруженные силы # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брюсселе обязали крупные продуктовые раздавать непроданный товар нуждающимся
20 июля 2023 13:44

В Брюсселе обязали крупные продуктовые раздавать непроданный товар нуждающимся

В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании
20 июля 2023 13:42

В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании

Ирак может разорвать отношения со Швецией, если сожжение Корана в Стокгольме повторится
20 июля 2023 13:38

Ирак может разорвать отношения со Швецией, если сожжение Корана в Стокгольме повторится