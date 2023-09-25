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Тунис получит от Брюсселя почти 130 млн евро

25 сентября 2023 08:38
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Евросоюз нашел способ откупиться от мигрантов. ЕС окажет финансовую помощь Тунису. В обмен на это власти североафриканской страны обещают сдерживать поток мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тунис получит от Брюсселя почти 130 млн евро-1

Ожидается, что Тунис получит от Брюсселя почти 130 миллионов евро. Большая часть средств будет направлена на ремонт и переоснащение судов для береговой охраны. Оставшиеся деньги пойдут на защиту беженцев. И хотя соглашение между ЕС и Тунисом было подписано еще в июле, транши начались значительно позже. Процесс ускорило массовое прибытие мигрантов на итальянский остров Лампедуза.

# Беженцы # Фотофакт

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