Польша установит около 6 млн. мин для укрепления границы с Беларусью

Европе давно впору задуматься об экономическом благополучии, но там заняты совершенно другим. Польше не дает покоя мнимая угроза с Востока, и в Варшаве созрел очередной проект, масштаб которого измеряется миллионами боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее подобные шаги ограничивала Оттавская конвенция, запрещающая производство и размещение таких боеприпасов. Однако в конце февраля Польша вышла из соглашения и тем самым открыла себе путь к их выпуску. Производством займется одна из национальных компаний: сейчас ее мощности до 100 тысяч мин в год, но в планах увеличить объемы до 1,5 миллиона.

Все это должно стать частью масштабного проекта «Восточный щит» – системы инженерных укреплений, которую намерены развернуть на сотни километров вдоль границы с Беларусью.