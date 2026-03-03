Прямой эфир

Польша установит около 6 млн. мин для укрепления границы с Беларусью

03 марта 2026 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европе давно впору задуматься об экономическом благополучии, но там заняты совершенно другим. Польше не дает покоя мнимая угроза с Востока, и в Варшаве созрел очередной проект, масштаб которого измеряется миллионами боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польша заявила о намерении создать вдоль границы мощную систему минных заграждений. Речь идет примерно о 6 миллионах противопехотных мин, которыми предполагается покрыть тысячи гектаров приграничной территории.

Польша установит около 6 млн. мин для укрепления границы с Беларусью-2

Ранее подобные шаги ограничивала Оттавская конвенция, запрещающая производство и размещение таких боеприпасов. Однако в конце февраля Польша вышла из соглашения и тем самым открыла себе путь к их выпуску. Производством займется одна из национальных компаний: сейчас ее мощности до 100 тысяч мин в год, но в планах увеличить объемы до 1,5 миллиона. 

Все это должно стать частью масштабного проекта «Восточный щит» – системы инженерных укреплений, которую намерены развернуть на сотни километров вдоль границы с Беларусью.

# Польша # Граница

Другие новости рубрики

Все новости
SC: действия Ирана обнажили пробелы в стратегии США и Израиля
03 марта 2026 14:58

SC: действия Ирана обнажили пробелы в стратегии США и Израиля

Bloomberg: у США остается мало времени на разблокировку Ормузского пролива
03 марта 2026 14:01

Bloomberg: у США остается мало времени на разблокировку Ормузского пролива

Израильская авиация нанесла один из самых массированных за последнее время ударов по центру Тегерана
03 марта 2026 13:56

Израильская авиация нанесла один из самых массированных за последнее время ударов по центру Тегерана