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Более 1 млн британцев не смогли попасть к врачу из-за забастовки медиков

04 октября 2023 19:47
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Новости Великобритании. Более миллиона записей к врачу было отменено в Британии на фоне забастовок медиков. Такие итоги подвела местная газета. Авторы материала отмечают, что бесследно очередная волна протестов в Королевстве не прошла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1 млн британцев не смогли попасть к врачу из-за забастовки медиков-1

Протесты в стране устроила Британская медицинская ассоциация. Основное требование участников стачек – повышение оплаты труда. К этому призывают десятки тысяч врачей-консультантов и интернов, а также рентгенологи. В результате огромное число местных жителей не могут получить необходимую медицинскую помощь.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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