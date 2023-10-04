Более 1 млн британцев не смогли попасть к врачу из-за забастовки медиков

Новости Великобритании. Более миллиона записей к врачу было отменено в Британии на фоне забастовок медиков. Такие итоги подвела местная газета. Авторы материала отмечают, что бесследно очередная волна протестов в Королевстве не прошла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.