Песков: в военное время нужна цензура и жёсткие меры

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость принятия жестких мер в отношении лиц, клевещущих на российскую армию. Об этом передает РИА Новости.



Он заметил, что военное время требует определенной цензуры и норм, которые были бы недопустимы в мирное время. Песков обратился к критикам, не разбирающимся в сути вопроса, с просьбой десять раз подумать, перед тем как подвергать критике армию или тех, кто принимает участие в специальных военных операциях.

За распространение ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ предусматривается наказание до 15 лет тюрьмы.