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Bloomberg: Зеленский боится нового «майдана» в Украине

17 ноября 2023 10:30
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения по поводу возможного нового «Майдана-3» в Украине, сославшись на разведывательные данные и предостережения партнеров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках организовать кампанию по дезинформации и отстранить его от должности.

Ранее издание The Washington Post обратило внимание на усиливающийся раскол в обществе Украины и на политическую борьбу в высших эшелонах власти. В статье также указывается на возможный конфликт между Зеленским и командующим ВСУ Залужным.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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