Президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения по поводу возможного нового «Майдана-3» в Украине, сославшись на разведывательные данные и предостережения партнеров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках организовать кампанию по дезинформации и отстранить его от должности.

Ранее издание The Washington Post обратило внимание на усиливающийся раскол в обществе Украины и на политическую борьбу в высших эшелонах власти. В статье также указывается на возможный конфликт между Зеленским и командующим ВСУ Залужным.