Вашингтон выведет 5 000 военнослужащих с территории ФРГ, пишет РИА Новости.

В публикации Reuters сказано, что вывод американских войск будет осуществлен в течение 6 – 12 месяцев.

Телеканал NewsNation сообщил, что решение Вашингтона связано с отсутствием ожидаемой президентом США Дональдом Трампом «должной активности» со стороны союзников Штатов в ЕС.

Также глава Белого дома ранее раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за его позиции по Ирану, указав, что немецкий политик не осознает, о чем говорит.

США выводят 5 тысяча военных из Германии после конфликта Трампа с Мерцем

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