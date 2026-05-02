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МИД РФ: урегулирование в Украине требует отказа НАТО от планов поражения России

02 мая 2026 09:16
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МИД РФ: урегулирование в Украине требует отказа НАТО от планов поражения России-0

Урегулирование украинского конфликта достижимо только при отказе НАТО от курса на стратегическое поражение РФ и прекращении посягательств на ее интересы. Условия обозначил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, активно идет ремилитаризация ЕС, включая в пользу обеспечения Киева смертоносным вооружением.

Белоусов подчеркнул, что расширение НАТО к границам РФ – ползучая геополитическая агрессия, указав на укрепление в течение 20 лет силового потенциала блока с целью оказания жесткого давления на неугодные государства.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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