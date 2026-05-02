Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 215 украинских БПЛА над территорией России

ПВО РФ ночью с 1 на 2 мая осуществили перехват и уничтожение 215 украинских БПЛА над российской территорией. Об этом информирует официальный Telegram-канал Минобороны России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализованы БЛА самолетного типа ВС Украины в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над Азовским и Черным морями.

Сербия и Босния и Герцеговина продолжили поставки военной продукции Киеву

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