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Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 215 украинских БПЛА над территорией России

02 мая 2026 08:12
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Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 215 украинских БПЛА над территорией России-0

ПВО РФ ночью  с 1 на 2 мая осуществили перехват и уничтожение 215 украинских БПЛА над российской территорией. Об этом информирует официальный Telegram-канал Минобороны России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализованы БЛА самолетного типа ВС Украины в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над Азовским и Черным морями.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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