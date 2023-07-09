Минобороны России показало кадры массового подрыва техники ВСУ на минных полях

Семь бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танки и западные бронеавтомобили MRAP, подорвались на минных полях во время украинской контратаки, пишет РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны России.

На видеозаписи с дрона видно, как бронетанковая группа ВСУ продвигается к позициям российских войск, а потом несколько единиц техники детонируют на минных полях, при этом две машины на видео уже повреждены. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на кадрах также видно поражение не менее 10 машин ВСУ, в том числе и западного производства, которое было нанесено российскими артиллеристами.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, с главным ударом на запорожском участке. ВСУ направили подготовленные НАТО бригады, вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры горящих украинских танков немецкого производства вызвали широкий резонанс.