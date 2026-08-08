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Bloomberg: США убедили Киев не атаковать нефтяные объекты в Черном море

08 августа 2026 16:39
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Bloomberg: США убедили Киев не атаковать нефтяные объекты в Черном море-0

Вашингтон добился от Киева согласия не атаковать не связанные с Россией танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, которая используется для экспорта казахстанской нефти, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В материале указано, что Соединенные Штаты достигли соглашения с украинской стороной – Киев обязался не атаковать инфраструктуру КТК, а также не связанные с РФ корабли, направляющиеся к терминалу. Также договоренность подразумевает, что эти судна не должны находиться под украинскими санкциями и перевозить российский груз, уточняет информагентство.

Ранее атаки БПЛА ВСУ в районе Новороссийска спровоцировали сбои в процессе погрузки и рост мировых цен на нефть.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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