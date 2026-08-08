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70 тыс. домохозяйств на юге Франции остались без света из-за перегрева оборудования

08 августа 2026 16:13
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Европейская энергосистема сегодня находится под критическим давлением, и самые тревожные сигналы поступают из Франции. Пятая за лето волна аномального зноя обрушилась на регион, а экстремальная нагрузка на сеть уже привела к отключениям. В июле порядка 70 тысяч домохозяйств на юге Франции остались без света из-за перегрева электросетевого оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 тыс. домохозяйств на юге Франции остались без света из-за перегрева оборудования-2

Реакция властей не заставила себя ждать. Только вот сроки удивляют. Отрабатывать взаимодействие жизненно важных служб в условиях полного обесточивания французские компании намерены во второй половине 2027 года. Правительство уже утвердило план масштабных учений. И судя по нему, Париж предпочитает откладывать решение проблемы, в то время как реальный кризис уже наступил.

Жара выше 44 градусов спровоцировала взрывной рост использования кондиционеров. В пиковые дни они добавили к потреблению до 12 гигаватт, что сопоставимо с работой 10 ядерных реакторов. Только за последнюю неделю счета за электроэнергию во Франции выросли на 360 миллионов евро. 

70 тыс. домохозяйств на юге Франции остались без света из-за перегрева оборудования-4

К тому же рекордная жара превратила реки Европы в кипящие котлы, сделав охлаждение реакторов невыполнимой задачей. Так, во Франции три атомных блока уже заглушены, еще восемь функционируют вполсилы, а одна станция балансирует на грани вынужденной остановки. И эта проблема уже вышла за национальные границы.

Тяжелее всего французский энергодефицит бьет по Германии, которая отказалась от собственной атомной повестки. Венгрии, Румынии, Болгарии, Сербии и Молдове сегодня тоже не позавидуешь. Дунай, чьи воды связывают их энергетические судьбы, стремительно обнажает дно.

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# Кризис в ЕС # Погода # Природные катаклизмы

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